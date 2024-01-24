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44 объекта с трещинами насчитали после землетрясения в Алматинской области

Сегодня, 16:11
АВТОР
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niann.ru Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: niann.ru

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

"24 января 2024 года совместно с местными исполнительными органами был совершён комиссионный обход объектов на территории Алматинской области, получивших трещины в результате произошедшего землетрясения", - отметили в пресс-службе.

По результатам дополнительного визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах:  11 объектов - в Уйгурском районе, 14 объектов - в Енбекшиказахском районе, по четыре объекта - в Кегенском и Карасайском районах, по три объекта - в Талгарском, Райымбекском, Илийском районах, два объекта - в Жамбылском районе.

Ранее республиканский оперативный штаб под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова сообщал, что на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах.

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