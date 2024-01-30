Несколько землетрясений зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Китае
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
135Фото: pixabay.com
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений ночью 30 января, одно из них ощутили жители Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 30 января зарегистрировала несколько землетрясений. В 3:03 часов по времени Астаны подземные толчки зафиксировали в 278 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Это был афтершок.
Ещё одно произошло в 4:27 часов в 293 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Жители Алматы почувствовали подземные толчки ощутимостью в два балла.
Еще три произошли в 5:17, 5:30 и 7:44 часов в 275 – 277 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Их жители Казахстана не ощутили.
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