Как борются с талыми водами в Костанайской области

Основные усилия спасателей Костанайской области направлены на эвакуацию населения с территорий, затопленных талыми водами. С начала наводнения было спасено 7507 человек. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС области Асылбек Садуов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В центрах временного размещения сейчас находятся 777 человек, из них 274 – дети. Всего по области задействовано 2252 личного состава. За паводковый период по области откачано порядка 774 822 тысяч кубометров воды, за текущие сутки – три тысячи кубометров. Собрано более 73 799 тысяч мешков", - сообщил замначальника ДЧС.

В девяти населённых пунктах области продолжаются работы по откачке талых вод и укладке мешков. Также ведутся работы по укреплению корпуса плотины и подсыпке грунта.

Ранее спасатели предупреждали, что этой ночью уровень реки Тобол достигнет пика. Накануне аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС. Область посетил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Напомним, на данный момент подтопления ликвидируют в семи регионах страны. Всего в Казахстане с начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. На местах работают около трёх тысяч медиков.

В понедельник и всю ближаюшую неделю казахстанские синоптики обещают сильные дожди, а также дожди, переходящие в снег.