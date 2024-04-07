  • 7 Апреля, 10:18
  • BAIGENEWS

Около трёх тысяч медработников трудятся на месте паводков в Казахстане

Сегодня, 09:49
АВТОР
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Миндрав РК Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
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Фото: Миндрав РК

Медицинские работники, наравне со спасателями и другими экстренными  службами, работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК. 

По данным Минздрава, всего на месте паводков несут службу около трёх тысяч медработников.
  
"Хочу подчеркнуть, что в этот непростой период в десяти регионах, где объявлен режим ЧС местного масштаба, порядка 3 тысяч медицинских работников продолжают исполнять свою важную миссию - оказывать медицинскую помощь и поддерживать здоровье наших граждан. В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи", — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. 

Медицинские организации в условиях ЧС работают круглосуточно, каждый пациент получает необходимое медицинское обслуживание и поддержку со стороны  врачей.

Жители, испытывающие стресс, тревогу и беспокойство, могут обратиться за квалифицированной  психологической помощью к профильным специалистам.   

Для проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий привлечено около 900 специалистов санитарно-гигиенической службы. 

Министерство здравоохранения держит вопрос охраны здоровья населения в десяти регионах на постоянном  контроле, включая обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, особенное внимание уделяется состоянию беременных, детей и пожилых людей.

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