Уровень реки Тобол этой ночью достигнет пика, предупредило МЧС

Из зон подтопления в Костанайской области спасено 4000 человек, передаёт BaigeNews.kz.

В аварийно-спасательных работах задействованы более 2000 человек. Такие данные в ходе брифинга озвучил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылбек Садуов.

По его словам, в регионе продолжаются работы по спасению и эвакуации людей близ реки Тобол. Режим ЧС ввели в Костанае и Костанайском районе, где паводковая ситуация стабильно сложная, а также в Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском районах, Аркалыке.

МЧС предупредило, что уровень реки Тобол этой ночью, по прогнозам, достигнет пиковых значений – 825 сантиметров при критической норме 600 сантиметров.

"После будет спад. Жителей возможных участков подтопления просим не паниковать и соблюдать инструкции по эвакуации спасателей. Некоторые дорожные участки будут перекрыты", – отметили в МЧС.

По данным акимата Костанайской области, продолжается работа по восстановлению базовых станций в сёлах.

6 апреля запущена сотовая связь в селах Кабырга Амангельдинского района, Акколь, имени А.Байтұрсынұлы Джангельдинского района.

"Населённые пункты отрезаны талыми водами. Экстренные службы дежурят круглосуточно, акимат ведёт работу по оценке пострадавшего имущества, дети учатся на образовательных ресурсах. В это время связь является необходимой населению. Мы ежедневно проводим соответствующие работы по устранению проблем. Теперь по плану осталось подключить к мобильной связи два села – Екидин, Кызылжулдуз", – отметил руководитель областного управления информатизации Азамат Кашиев , который находится в городе Аркалык.

Отмечается, что базовые станции связи восстанавливают с помощью дизель-генераторов.

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов, а также глава МЧС Чингис Аринов находятся в Костанайской области.

Глава правительства совершил облёт русла реки Тобол, где подъём уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Беимбета Майлина, Денисовский, Житикаринский.

В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста в Костанае, проводится обваловка населённых пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.

Сообщалось, что всего с зон подтопления в Казахстане спасено и эвакуировано 63 927 человек.