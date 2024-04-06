В Казахстан придут дожди — Казгидромет
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На следующей неделе в страну придут дожди. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.
Она отметила, что площадь территории Казахстана, покрытая снегом, сегодня составляет 21%.
"Согласно синопитеческому прогнозу, с 6 по 12 апреля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя. Ночью ожидается переход дождя в снег", — сказала Алина Исмагулова.
7, 9 и 12 апреля дождь будет в Павлодарской области, на востоке страны.
8 апреля — в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
С 8 по 11 апреля — в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.
9-12 апреля — в Карагандинской области.
11 апреля — в области Улытау.
Сильный дождь ожидается 7 апреля ночью, 11-12 апреля в Алматинской области, 9 апреля — в Туркестанской, 9 и 11 — в Жамбылской, 8 апреля — в области Улытау и Карагандинской, 9, 11 и 12 апреля — в области Жетысу, 9 и 10 апреля — в области Абай и Восточно-Казахстанской области.
Прекращение осадков ожидается 9 апреля на западе страны, 11-12 апреля — на северо-западе, 15 апреля — на севере республики и в области Улытау.
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