Предупреждение от синоптиков: сильные дожди ожидаются в центре Казахстана

Прогноз погоды по Казахстану на 8 апреля 2024 года представила пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре пройдут осадки – дождь с переходом в снег. Сильные дожди прогнозируются днём 8 апреля в центре Казахстана", — сказала Исмагулова на брифинге республиканского информационного штаба.

Температура воздуха днём ожидается на западе и востоке страны 13-20 градусов тепла, на северо-западе и севере республики — 7-15 тепла, в центре — 12-17 тепла, на юге страны — 20-25 тепла, на юго-востоке республики — 17-22 тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что на следующей неделе в страну придут дожди. В целом, в Казахстане прогнозируют жаркое лето и дождливую весну.

Напомним, в Казахстан по-прежнему находится во власти мощнейших паводков. К этому часу подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи областях. Это – Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.