Паводки в Казахстане: глава МЧС прибыл Костанайскую область

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов ранним утром прибыл в Костанайскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Задача — координация работы по стабилизации паводковой ситуации. Накануне в связи с обильным поднятием уровня реки Табол создалась угроза подтопления населенных пунктов городов Тобыл и Костанай. В ходе рабочей поездки Глава ведомства совместно с акимом области Кумаром Аксакаловым посетил эвакуационные пункты, подтопленые дворовые участки и осмотрел дамбы на корейском мосту в Костанайском районе", — говорится в сообщении.

Ранее в Костанае ввели режим ЧС. Аким города Марат Жундубаев обратился к жителям и попросил эвакуироваться из зоны подтопления.