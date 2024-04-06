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Паводки в Казахстане: глава МЧС прибыл Костанайскую область

Сегодня, 11:52
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МЧС РК Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52
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Фото: МЧС РК

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов ранним утром прибыл в Костанайскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

"Задача —  координация работы по стабилизации паводковой ситуации. Накануне в связи с обильным поднятием уровня реки Табол создалась угроза подтопления  населенных пунктов городов Тобыл  и Костанай. В ходе рабочей поездки Глава ведомства совместно с акимом области Кумаром Аксакаловым посетил эвакуационные пункты, подтопленые дворовые участки и осмотрел дамбы на корейском мосту в Костанайском районе", — говорится в сообщении.

Ранее в Костанае ввели режим ЧС. Аким города Марат Жундубаев обратился к жителям и попросил эвакуироваться из зоны подтопления.

 

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