Паводки в Казахстане: подтопления ликвидируют в семи областях

Информацию о паводковой ситуации на 10:00 часов на брифинге республиканского информационного штаба доложил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому часу подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи областях. Это – Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Все они находятся на контроле республиканского оперативного штаба", — сказал Оразалин.

По его словам, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Воздушные суда МЧС, Минобороны и Национальной гвардии продолжают спасательные работы.

Откачано более 7,5 миллионов кубических метров талой воды, проведена укладка 952 тысяч единиц мешкотары и 976 тысяч тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек и 1 300 единиц техники, а также семь воздушных судов.