С начала паводков в Казахстане спасли более 16 тысяч детей

В МЧС обновили статистику по спасённым и эвакуированным жителям подтопленных населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей. Семь воздушны судами МЧС, Миндобороны и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы. Откачано более 7,5 млн. м3 талой воды, проведена укладка 952 тыс. мешкотар и 976 тыс. тонн инертного материала", — сообщили в МЧС.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек и 1 300 единиц техники, семь воздушных судов.

К этому часу подтопленными в Казахстане стаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территории и 1822 дачных домов. На телефоны "Горячей линии" поступило 983 звонка.

Напомним, к этому часу подтопления ликвидируют в семи регионах страны. На местах работают около трёх тысяч медиков. В пунктах временного размещения на сегодняшний находится 990 детей. Медики постоянно проводят осмотр и следят за здоровьем каждого ребенка.

Ранее сообщалось, за прошедшие сутки из подтопленного Кульсары в Атырауской области пришлось эвакуировать 12 женщин из роддома. У одной из них роды произошли прямо в машине скорой помощи при транспортировке. Женщина родила здоровую девочку.

В понедельник и всю ближаюшую неделю казахстанские синоптики обещают сильные дожди, а также дожди, переходящие в снег.