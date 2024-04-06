Режим ЧС ввели в Костанае

О введении режима ЧС в городе, где ждут прихода большой воды, сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, главной проблемой паводка на сегодня стала река Тобол, в которой быстро растёт уровень воды.

Сброс воды на Каратомарском водохранилище составляет 2600 кубометра в секунду. Аким города обратился к жителям и попросил эвакуироваться из зоны подтопления.

" По состоянию на 08:00 6 апреля увеличен сброс воды с Каратомарского водохранилища до 2640 м3/с (приток составляет 3361 м. куб/сек.). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости", – говорится в сообщении.

Между тем, в сети появились кадры, где полицейские вместе со спасателями и местными исполнительными органами эвакуируют жителей садового общества "Мичуринец", "Садовод" и "Дорожник". Из дачных массивов уже эвакуировано 215 жителей.

Также режим ЧС ввели в Костанайском районе.