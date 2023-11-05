Иран пригрозил США "серьёзным ударом" в случае продолжения боевых действий в Газе

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил, что Соединенные Штаты получат "серьёзный удар", если не смогут добиться прекращения огня в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы советуем американцам немедленно остановить войну в Газе, обеспечив режим прекращения огня, иначе они получат серьезный удар", — приводит слова министра агентство Tasnim.

Напомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Далее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций. А затем было объявлено и о третьей стадии войны.

Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

Между тем, президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить более широкий пакет чрезвычайных расходов в размере 106 миллиардов долларов, включая финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь. Но новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон исключил из законопроекта Украину.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена, чья поддержка, по мнению ХАМАС, "придала смелости Израилю".