Пятилетний мальчик за рулём авто сбил толпу прохожих в Жезказгане
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В Жезказгане пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, случайно снял ручник тормоза. В результате машина наехала на пешеходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал etozhez.
Инцидент произошёл возле одного из ресторанов города.
"Факт ДТП зарегистрирован в полиции. В результате ДТП жертв нет. Госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы",— отметили в пресс-службе ДП области Ұлытау.
В управлении здравоохранения рассказали, что трое женщин находятся на амбулаторном лечении с различными ушибами внутренних органов, мужчину госпитализировали в отделение травматологии, у него сломано четыре ребра, также ушиб внутренних органов.
Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок, его доставили в больницу с травмой головы. Но в управлении здравоохранения не уточнили, был ли это мальчик из машины.
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