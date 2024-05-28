Пятилетний мальчик за рулём авто сбил толпу прохожих в Жезказгане

В Жезказгане пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, случайно снял ручник тормоза. В результате машина наехала на пешеходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал etozhez.

Инцидент произошёл возле одного из ресторанов города.

"Факт ДТП зарегистрирован в полиции. В результате ДТП жертв нет. Госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы",— отметили в пресс-службе ДП области Ұлытау.

В управлении здравоохранения рассказали, что трое женщин находятся на амбулаторном лечении с различными ушибами внутренних органов, мужчину госпитализировали в отделение травматологии, у него сломано четыре ребра, также ушиб внутренних органов.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок, его доставили в больницу с травмой головы. Но в управлении здравоохранения не уточнили, был ли это мальчик из машины.