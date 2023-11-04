Палата представителей США отказалась увязывать помощь Израилю и Украине в одном пакете

Палата представителей Конгресса США одобрила план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в $14,3 млрд, несмотря на обещание Белого дома наложить вето, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить более широкий пакет чрезвычайных расходов в размере 106 миллиардов долларов, включая финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь. Но новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон исключил из законопроекта Украину.

Законопроект Палаты представителей предусматривает 4 миллиарда долларов на закупку израильских систем обороны "Железный купол" и "Праща Давида" для ПВО малой дальности, а также на некоторые поставки оборудования из запасов США.

В ответ Чак Шумер, лидер большинства в контролируемом демократами Сенате, заявил, что не будет выносить этот вопрос на голосование. Спор между двумя палатами может означать, что пройдут недели, прежде чем Конгресс одобрит какой-либо план чрезвычайных расходов.

В конгрессе США работает небольшая, но активная группа республиканцев, которые сомневается в целесообразности увеличения помощи Киеву в период резкого увеличения дефицита бюджета Штатов.