26 благотворительных учреждений ликвидировали по решению суда в Алматы

Суд в Алматы рассмотрел иск об отмене государственной регистрации и ликвидации 26 юридических лиц, входящих в состав Ассоциации благотворительных учреждений "Жібек жолы", передаёт BaigeNews.kz.

Проверка уполномоченным органом выявила, что из 26 учреждений, занимавшихся благотворительностью и деятельностью в сфере образования, фактически работали только 11, а 15 по месту регистрации отсутствовали. Среди них такие благотворительные организации, как интернат для девочек "Ана аманаты", "Социальный детский дом-интернат АМАНАТ", социальный детский дом-интернат "Алмалы", "Сауран-Исламский культурный центр" и другие.

"Учреждениями допущены ряд грубых нарушений законодательства, в том числе миграционного, трудового, земельного, экологического и жилищного, что напрямую связано с жизнью и здоровьем детей. Также выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, религиозной,благотворительной и финансово-хозяйственной деятельности. Фактически работа учреждений противоречила их уставным целям. Некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи", - сообщили в суде Алматы.

Также подтверждён религиозный уклон благотворительных учреждений. Духовным управлением мусульман РК меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращён.

В отношении ряда учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства, были возбуждены уголовные дела (о доведении до самоубийства несовершеннолетней, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, разжигании социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружении литературы, признанной судом экстремистской и террористической).