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Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане

Сегодня, 15:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: baigenews.kz

Ученицу Назарбаев интеллектуальной школы госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане. В полиции сообщили подробности, передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением полиции района Есиль расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит на основании статьи 201 УПК РК", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Известно, что задержанный учеником НИШ не был.

 

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