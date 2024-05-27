Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане

Ученицу Назарбаев интеллектуальной школы госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане. В полиции сообщили подробности, передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением полиции района Есиль расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит на основании статьи 201 УПК РК", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Известно, что задержанный учеником НИШ не был.