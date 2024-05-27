Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане
Сегодня, 15:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
243Фото: baigenews.kz
Ученицу Назарбаев интеллектуальной школы госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане. В полиции сообщили подробности, передаёт BaigeNews.kz.
"Управлением полиции района Есиль расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит на основании статьи 201 УПК РК", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Известно, что задержанный учеником НИШ не был.
Самое читаемое
- Кортеж выпускников: 100 машин отправили на штрафстоянку в Мангистау
- Уносят всё: дачники жалуются на массовое воровство в Павлодаре
- Квартиру своему учителю подарили выпускники школы Жанаозена
- Покушение на убийство 18-летней девушки расследуют в Астане
- Дожди затопили дома в Косшы: часть города остаётся без электричества