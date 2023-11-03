Число погибших в секторе Газа превысило 9200 человек

Названо число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, погибли 9 227 человек, в том числе 3 826 детей и 2 405 женщин. Ранено 23 516 человек.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.