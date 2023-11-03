  • 4 Ноября, 05:37
  • BAIGENEWS

Число погибших в секторе Газа превысило 9200 человек

Вчера, 19:15
АВТОР
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pxhere.com/ru/photo/873027 Вчера, 19:15
Вчера, 19:15
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Фото: pxhere.com/ru/photo/873027

Названо число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, погибли 9 227 человек, в том числе 3 826 детей и 2 405 женщин. Ранено 23 516 человек.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

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