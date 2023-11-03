Число погибших в секторе Газа превысило 9200 человек
Вчера, 19:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 19:15Вчера, 19:15
288Фото: pxhere.com/ru/photo/873027
Названо число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил телеканал Al Jazeera, погибли 9 227 человек, в том числе 3 826 детей и 2 405 женщин. Ранено 23 516 человек.
Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.
Самое читаемое
- Сельский аким оскандалился, покупая алкоголь в Костанайской области
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область
- Восхитила соцсети: сотрудница полиции покормила грудью пострадавшего во время урагана ребенка
- Миллион долларов для Палестины: обозреватель объяснил решение Токаева
- Полицейского подозревают в убийстве супруги в Костанайской области