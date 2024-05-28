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Единый билет туриста запустили в Алматы

Сегодня, 17:14
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baigenews.kz Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: baigenews.kz

В Алматы запустили единый билет для путешественников Almaty Pass. Ваучер позволяет сэкономить до 63 процентов на посещении популярных туристических объектов города, передаёт BaigeNews.kz

Обладатели билета получат доступ к знаковым достопримечательностям: канатной дороге "Кок-Тобе", колесу обозрения Happy Eye, зоопарку, музею искусств имени Кастеева, а также обзорный тур на автобусе-кабриолете Nur Bus и многим другим. 

Стоимость билета - от 9 990 тенге.

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