Автобус загорелся на трассе в Карагандинской области
Сегодня, 21:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:24Сегодня, 21:24
101Фото: скриншот
Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"В Бухар-Жырауском районе на 27 километре дороги "Караганда-Аягоз-Бугаз" произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса. На момент возгорания пассажиры - 15 человек, из них семеро детей, покинули транспорт самостоятельно", - сообщили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.
Самое читаемое
- Строительство газохимического комплекса в ЗКО затянулось по вине Минэнерго
- Выпускница "Болашак" повесила свои многомиллионные долги перед государством на гарантов
- Языковую политику обсудили в правительстве Казахстана
- Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане
- Пятилетний мальчик за рулём авто сбил толпу прохожих в Жезказгане