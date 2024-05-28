  • 28 Мая, 22:23
  • BAIGENEWS

Автобус загорелся на трассе в Карагандинской области

Сегодня, 21:24
АВТОР
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скриншот Сегодня, 21:24
Сегодня, 21:24
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Фото: скриншот

Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В Бухар-Жырауском районе на 27 километре дороги "Караганда-Аягоз-Бугаз" произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса. На момент возгорания пассажиры - 15 человек, из них семеро детей, покинули транспорт самостоятельно", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

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