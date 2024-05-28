Подполковник распространял наркотики в Акмолинской области

В военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении подполковника М., обвиняемого в незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта наркотических средств веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчину задержали полицейские в момент, когда он крепил с помощью магнитов пластиковые колбы с "гашишным маслом" к металлическим решёткам на окнах жилого дома.

При обыске у подполковника изъяли 34 колбы и семь шприцев с наркотическим веществом общей массой 23,62 грамма.

Приговором суда подсудимый М. признан виновным по части 2 статьи 297 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.

Осуждённого лишили воинского звания подполковник.

Взыскан принудительный платёж в фонд компенсации потерпевшим в размере 69 000 тенге.