Подполковник распространял наркотики в Акмолинской области
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В военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении подполковника М., обвиняемого в незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта наркотических средств веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчину задержали полицейские в момент, когда он крепил с помощью магнитов пластиковые колбы с "гашишным маслом" к металлическим решёткам на окнах жилого дома.
При обыске у подполковника изъяли 34 колбы и семь шприцев с наркотическим веществом общей массой 23,62 грамма.
Приговором суда подсудимый М. признан виновным по части 2 статьи 297 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.
Осуждённого лишили воинского звания подполковник.
Взыскан принудительный платёж в фонд компенсации потерпевшим в размере 69 000 тенге.
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