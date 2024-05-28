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Блогер оскорбил флаг Казахстана: какой приговор вынес суд

Сегодня, 21:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: baigenews.kz

В Туркестанском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Сауранского района, оскорбившего государственный флаг, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что подсудимый Т. в апреле снял на видео флаг Казахстана и разместил ролик на личной странице в соцсети TikTok. В кратком описании к посту он написал: "Жогарыга іліп койптығо тәеулсздік тряпкасн" ("Повесили тряпку независимости"). Заметив, что гневные комментарии у посту растут, блогер удалил публикацию. 

Прокурор подтвердил заключенное с подсудимым процессуальное соглашение и попросил назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Подсудимый полностью признал вину. 

Приговором суда Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 372 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Мера пресечения в виде содержания под стражей, применённая ранее, изменена на подписку о невыезде. Мужчину освободили в зале суда.  

Приговор пока не вступил в законную силу.

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