Блогер оскорбил флаг Казахстана: какой приговор вынес суд

В Туркестанском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Сауранского района, оскорбившего государственный флаг, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что подсудимый Т. в апреле снял на видео флаг Казахстана и разместил ролик на личной странице в соцсети TikTok. В кратком описании к посту он написал: "Жогарыга іліп койптығо тәеулсздік тряпкасн" ("Повесили тряпку независимости"). Заметив, что гневные комментарии у посту растут, блогер удалил публикацию.

Прокурор подтвердил заключенное с подсудимым процессуальное соглашение и попросил назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Подсудимый полностью признал вину.

Приговором суда Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 372 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Мера пресечения в виде содержания под стражей, применённая ранее, изменена на подписку о невыезде. Мужчину освободили в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.