Выпускница "Болашак" повесила свои многомиллионные долги перед государством на гарантов

Наталья Воробьева и Макпал Дарибаева, выступившие в 2016 году гарантами одной из выпускниц программы "Болашак" Валерии Гавриленко записали видеообращение президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором рассказали о коррупционных схемах между выпускниками и сотрудниками Центра, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2016 году я, Наталья Воробьева и моя коллега Макпал Дарибаева выступили гарантами нашей теперь уже бывшей коллеге, Валерии Гавриленко, которая благополучно отучилась по программе "Болашак", а в 2019 году, вступив в сговор с работниками Центра, незаконно вывела свои две квартиры из под залога Центра и спокойно уехала жить в Великобританию", - сказала Наталья Воробьева.

По её словам, со стороны Центра международных программ "Болашақ" происходит ущемление конституционных прав гарантов.

"А именно рассказать о неправомерных, на наш взгляд, действиях по снятию залоговых квартир некоторых привилегированных выпускников программы, которые не выполняют условия отработки, легко и просто переезжают за рубеж, и оставляют разбираться со своими многомиллионными долгами людей, которые к их учебе в иностранных вузах хоть и имеют отношение, но очень косвенное. С этим столкнулась лично я и моя коллега. И по нашим данным это не единственный случай", - отметила Воробьева.

Центр сам выдал Гавриленко официальный документ за подписью первого руководителя "Болашак", разрешающий снять залога недвижимое имущество.