ХАМАС обвинило Байдена в израильском ударе по беженцам в Газе

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Ужасная резня в школе Усамы бен Заида при ООН, где укрывались сотни перемещенных лиц. <...> Мы возлагаем на администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки, которая придала смелость Израилю и дала ему зеленый свет на совершение геноцида против нашего населения", — говорится в заявлении пресс-службы движения.

Накануне палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что десятки человек погибли при ударе армии Израиля по школе, которая сейчас принимает тысячи перемещенных лиц.

Напомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Далее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций. А затем было объявлено и от третьей стадии войны.

Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.