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Четыре апелляции намерен подать адвокат Бишимбаева

Сегодня, 22:46
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baigenews.kz Сегодня, 22:46
Сегодня, 22:46
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Фото: baigenews.kz

В интересах Куандыка Бишимбаева будет подано сразу четыре апелляционные жалобы. Об этом заявил один из адвокатов, защищавший экс-министра нацэкономики во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК

В своей апелляции адвокат Ерлан Газымжанов отразил порядка 20 процессуальных нарушений, которые, по его мнению, допущены судом и повлияли на приговор.

Сегодня же через сервис "Судебный кабинет" свои апелляционные жалобы направили и двое других адвокатов экс-министра национальной экономики.

Планируется, что завтра из следственного изолятора свой вариант апелляции отправит ещё и сам Бишимбаев.

Как сказал сегодня в интервью журналистам КТК Ерлан Газымжанов, защита ожидает, что суд Астаны рассмотрит жалобы в течение июня и вынесет соответствующий судебный акт.

"В апелляционной жалобе я прошу, чтобы приговор в части обвинения по статье 99, это "Убийство", было переквалифицировано на статью 106, часть 3 УК, то есть "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". В части "истязания" мы не согласны вообще с обвинением, считаем, что оно должно быть прекращено", - сообщил адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов.

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