Четыре апелляции намерен подать адвокат Бишимбаева

В интересах Куандыка Бишимбаева будет подано сразу четыре апелляционные жалобы. Об этом заявил один из адвокатов, защищавший экс-министра нацэкономики во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В своей апелляции адвокат Ерлан Газымжанов отразил порядка 20 процессуальных нарушений, которые, по его мнению, допущены судом и повлияли на приговор.

Сегодня же через сервис "Судебный кабинет" свои апелляционные жалобы направили и двое других адвокатов экс-министра национальной экономики.

Планируется, что завтра из следственного изолятора свой вариант апелляции отправит ещё и сам Бишимбаев.

Как сказал сегодня в интервью журналистам КТК Ерлан Газымжанов, защита ожидает, что суд Астаны рассмотрит жалобы в течение июня и вынесет соответствующий судебный акт.