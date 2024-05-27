Строительство газохимического комплекса в ЗКО затянулось по вине Минэнерго
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Генпрокуратура выявила, что Минэнергетики затягивало согласование проекта инвестору, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по строительству газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области.
"В частности, Министерство энергетики в нарушение требований закона (вместо 15 рабочих дней) затянуло сроки создания Комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 60 дней.
По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор Департамента Министерства энергетики привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
На сегодня прокурорами разрешено 218 проблемных кейсов инвесторов.
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