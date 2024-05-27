Языковую политику обсудили в правительстве Казахстана
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Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики при правительстве, передаёт BaigeNews.kz.
В её работе приняли участие депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных органов, известные общественные деятели и учёные.
Рассмотрены вопросы дальнейшего развития государственного языка, проведения гармоничной и сбалансированной языковой политики, направленной на повышение языковой культуры и усиление языкового капитала казахстанцев.
В рамках заседания министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек доложил о ходе реализации Концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы. Он также проинформировал об исполнении поручений главы государства по внедрению искусственного интеллекта на госязыке, продвижению казахского как языка науки, разработке современных языковых IT-проектов.
Участники заслушали доклады министра юстиции РК Азамата Ескараева по вопросам разработки законов на государственном языке и президента Международного общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы о деятельности возглавляемого им общественного объединения.
По итогам заседания утверждён план работы Комиссии на 2024 год. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова также дала ряд поручений, направленных на эффективную реализацию государственной языковой политики.
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