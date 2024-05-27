Языковую политику обсудили в правительстве Казахстана

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики при правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

В её работе приняли участие депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных органов, известные общественные деятели и учёные.

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития государственного языка, проведения гармоничной и сбалансированной языковой политики, направленной на повышение языковой культуры и усиление языкового капитала казахстанцев.

В рамках заседания министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек доложил о ходе реализации Концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы. Он также проинформировал об исполнении поручений главы государства по внедрению искусственного интеллекта на госязыке, продвижению казахского как языка науки, разработке современных языковых IT-проектов.

Участники заслушали доклады министра юстиции РК Азамата Ескараева по вопросам разработки законов на государственном языке и президента Международного общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы о деятельности возглавляемого им общественного объединения.

По итогам заседания утверждён план работы Комиссии на 2024 год. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова также дала ряд поручений, направленных на эффективную реализацию государственной языковой политики.