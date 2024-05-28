Когда стартует комплексное тестирование в магистратуру

В Казахстане стартует регистрация на комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

"1 июня начнётся приём заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК до 8 июля. Само тестирование пройдёт с 20 июля по 10 августа", - сообщили в ведомстве.

При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и месту сдачи тестирования претенденты могут до завершения срока приёма заявлений (до 8 июля).

Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 13 июля.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трёх блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится три часа 55 минут.