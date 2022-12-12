"Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента

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В Астане с участием Президента состоялось расширенное заседание правительства. Глава государства сообщил о том, что казахстанцы смогут передать до 50 процентов от своих накоплений в ЕНПФ в частное управление и в стране внедрят институт Единого закупщика электроэнергии. Касым-Жомат Токаев также раскритиковал работу правительства и прокомментировал последние события в стране: аварии на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТЭЦ в Экибастузе.

Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами о главных итогах заседания.

Импортозависимость страны

В Казахстане инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6 процента, сообщил Президент.

"Правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сообщил в свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что главная причина инфляции в стране – импортозависимость.

“Нужна была диверсификация экономики. Это то, о чём говорят все. Мы очень много импортируем продуктов питания, в этом смысле мы зависимы от всего мира и от курса. Если тенге слабеет, как в этом году, мы получаем двойной удар. Предотвратить это можно было. Но сказать проще, чем сделать. И, скорее всего, это не получилось бы. Потому, что диверсификация - это процесс десятилетий, а не одного года", - сказал аналитик.

По словам эксперта, то, что мировая инфляция будет расти, стало понятно в 2020 году. В этом году ситуация осложнилась геополитической ситуацией.

"Никто не ожидал, что в этом году помимо последствий пандемии, будет война. Это ударило дополнительно", - отметил Чеботарёв.

Во время заседания Касым-Жомарт Токаев сравнил доходность национального фонда Казахстана с показателями фондов в других государствах. Результат оказался не пользу нашей страны.

Андрей Чеботарёв подчеркнул особенность нацфонда, акцентируя внимание на том, что в нём мало акций и много облигаций.

"Инвестиционная доходность, да, у нас ниже в разрезе каждого года. Если мы говорим о фондах в других странах, то, например, норвежский пенсионный фонд, который самый крупный в мире, понёс рекордные потери в 174 миллиарда долларов - более шести процентов. У нас нацфонд управляется консервативно, в нём мало акций и много облигаций. Этот год нетипичный: рынки и акции падают. И все те фонды, которые больше вкладывали в акции, в минусе. Мы же не понесли потери. Мы очень консервативно подходим к управлению, поэтому у нас средняя доходность от трёх процентов. Средняя доходность норвежского фонда – пять процентов, но зато у них бывают эксцессы, как в этом году", - сказал он.

Также Президент сообщил о том, что казахстанцы смогут передать до 50 процентов пенсионных накоплений в частное управление.

Комментируя это решение, эксперт отметил, что это вызвано ребредингом ЕНПФ.

"То, что мы когда-то раздавали пенсионные деньги, было ошибкой. Снимать их раньше, значит лишать себя высокой пенсией. Сейчас происходит ребрединг фонда. ЕНПФ исчерпал лимит доверия, поэтому часть его портфеля можно передать в частные компании. Частное управление повысит конкурентоспособность внутреннего рынка. Как сказал Президент, эти деньги компании смогут инвестировать как внутри страны, так и в акции. Человек сможет выбрать, какую стратегию он хочет - более рисковую или доходную. Люди смогут сами выбирать частных управляющих для своих пенсионных денег. И самое главное - они смогут ощутить эти деньги, что ими кто-то управляет", - пояснил Чеботарёв.

Президент также акцентировал внимание на том, что из 284 запланированных инвестиционных проектов в стране смогли реализовать только 43 – это всего 15 процентов.

Финансовый аналитик считает, что это вызвано событиями внутри страны и внешнеполитической ситуацией.

"В этом году все терпят убытки. И нужно понимать, что Казахстан для иностранных инвесторов – это даже не страна с развивающейся экономикой. Это партнёр с высоким риском, учитывая геополитическую ситуацию. Очень многие в этом году отказывались инвестировать в нашу страну по этой причине. Как мы не старались, над нами есть риск вторичных санкций. Кроме того, не будем забывать о том, что произошло в январе. Возможный внутренний кризис – тоже одна из причин", - сообщил спикер.

Необходимость в реформах госаппарата

Политолог Замир Каражанов, комментируя заседание правительства, отметил, что Президент поднял актуальные вопросы.

"На протяжении нескольких лет мы видим, что доходы населения не растут, а расходы увеличиваются. Всё это сказывается на среднем классе. Проблему нужно срочно решать, инфляция растёт. Нужен комплексный подход, который требует решения и от минэкономики, нацбанка, всего экономического блока", - сказал политолог.

Комментируя высокий уровень инфляции, политолог также отмечает, что это связано в работой правительства и госсектора.

"У нас саботаж происходит на уровне местных исполнительных органов. Экономические результаты говорят о том, что назрела необходимость в реформе госаппарата. Этот вопрос тянется ещё со времён пандемии. Инфляция также напрямую связана с политикой Нацбанка, министерства финансов, бюджетной и экономической политикой. Нацбанк в условиях кризиса действует лёгкими методами - начинает повышать процентную ставку, манипулировать тенге. Но чтобы подавить инфляцию, нужно стимулировать производство внутри страны, конкуренцию. Сейчас промышленная политика оставляет желать лучшего", - заявил Каражанов.

После заседания новый аким столицы Женис Касымбек сообщил о том, что строительство ЛРТ будет завершено в течение двух-трёх лет в зависимости от финансирования. Политолог Замир Каражанов отметил, что в Казахстане лишь малая часть крупных международных проектов реализуется.