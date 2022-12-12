Лента новостей
- Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд 22:16 1
- Новая школа разваливается в Алматы 21:59 59
- Аким скончался от ножевого ранения в Актюбинской области - СМИ 21:33 237
- "Мои года – моё проклятье" – жертвы эйджизма рассказали свои истории 21:20 204
- "Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента 20:57 279
- Сложную операцию на кисти провели травматологи в Алматы 19:59 283
- Аяна Жолдас принесла Казахстану медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике 19:29 469
- При каких условиях цены на такси могут снизиться, рассказал гость проекта "2022" 19:04 416
- Морозы до минус 34 градусов прогнозируют в Казахстане 18:39 621
- Критерии отбора на госслужбу предложили активисты 18:30 483
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 18:06 579
- Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина 17:31 355
- Проблемы граждан нужно решать до обращений в соцсетях — политолог 17:24 479
- Газификация в Караганде: 4000 домов подключат к системе до конца года 16:56 835
- Слухи о сокращении школьных каникул прокомментировали в Министерстве просвещения 16:37 1549
- Казахстанские школьники показали класс на международной олимпиаде по физике, биологии и химии 16:25 457
- История одной закупки: почему программа по модернизации жилфонда в Усть-Каменогорске провалилась? 16:06 282
- Около полутонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области 15:44 439
- Казахстанским потребителям вернули почти 10 миллионов тенге за неделю 15:27 420
- "Вы абсолютно неправы" – Даниал Ахметов резко отреагировал на вопрос об аварии в Риддере 15:14 5102
- Кульгинов похвастался своими достижениями на посту акима столицы 14:47 887
- Сборная Казахстана по пара-хоккею впервые прошла в Высшую лигу 14:40 422
- Руководители госорганов боятся принимать решения - Токаев 14:22 625
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 14:09 868
- Уроки января: почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы 14:01 1749
- McDonald’s в Казахстане готов к импортозамещению 14:00 388
- "Более 300 тысяч тенге тратим на продукты" — Алтай Кульгинов о семейном бюджете 13:59 923
- Как проверить административные штрафы онлайн в Казахстане 13:45 613
- История одной закупки: как летняя приёмка школы обернулась зимними проблемами в Петропавловске 13:30 636
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 13:27 409
- Казахстанские авиакомпании закупят более 50 новых самолетов 13:22 336
- За чей счет будут ремонтировать ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане, рассказал президент 13:18 431
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 13:15 1936
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 13:09 597
- Дополнительные законы примут в Казахстане, чтобы обеспечить внутренний рынок сырьём 12:55 348
- В Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии 12:55 1118
- Казахстанцы смогут передавать до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление 12:49 756
- Глава государства: предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования 12:46 367
- Президент Казахстана: Нужны совершенно новые подходы по возрождению села 12:34 663
- 1,6% за 10 лет — значительная неэффективность: Токаев о доходности Нацфонда 12:34 333
- Президент: Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания 12:25 343
- Более 100 человек погибли на "АрселорМиттал Темиртау" с 2006 года — Токаев 12:19 507
- Реализованы всего 15% запланированных инвестпроектов: президент раскритиковал работу чиновников 12:16 603
- Токаев ответил на предложение олигарха Клебанова продать ТЭЦ Экибастуза за один тенге 12:16 4737
- Премьер-министр: государству вернули свыше 5 миллионов га сельхозземель 12:15 517
- Почти 4 триллиона тенге нужно на ремонт теплосетей в Казахстане 12:13 304
- Глава государства: Продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны 12:12 309
- Глава государства: Продовольственная инфляция превысила 24% 12:07 381
- Инфляция достигнет пика в первом квартале 2023 года — глава Нацбанка 12:04 348
- "В первые же часы было 70 порывов" - Скляр о причинах аварии в Экибастузе 12:03 330
- Глава государства: Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением 12:01 401
- ТОО "Парковочное пространство Астаны" опровергло информацию о незаконном взимании платы за парковки 11:50 4102
- "Это реальная катастрофа" — Токаев о ЧС в Экибастузе 11:49 724
- Правительство Казахстана направит триллион тенге на повышение доходов сельчан 11:46 1055
- В турнире среди представителей СМИ Qazcontent занял второе место 11:45 284
- Сожжёное в январе здание акимата Алматы отремонтируют до конца 2023 года — Досаев 11:43 305
- Семь тысяч необоснованных требований к бизнесу отменят в Казахстане — премьер 11:40 565
- Микрокредиты и новое регулирование: Что делается для развития бизнеса в Казахстане 11:38 351
- 19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан 11:30 297
- Аким Актау пообещал жителям города горячую воду в понедельник 11:25 422
- Как будут увеличивать активы Нацфонда, рассказал премьер Казахстана 11:12 365
- Инфляция в Казахстане достигла 19,6% — премьер-министр 11:02 425
- "Мы должны оправдать доверие народа" — Токаев 10:55 603
- Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Астане 10:46 478
- Защищаем свои права в сфере коммунальных услуг: куда обращаться? 10:33 386
- Казахская юрта впервые представлена в столице Африканского союза 10:17 552
- "Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой": президент поздравил Алана Курмангалиева 10:17 322
- Worldskills Kazakhstan 2022: 110 студентов стали победителями национального чемпионата 10:10 368
- В Казахстане статус кандаса с начала года получили 18 тысяч человек 09:38 371
- В МВД рассказали, можно ли легализовать в Казахстане праворульные автомобили 09:14 564
- На Петропавловском водопроводе произошла новая авария 08:45 694
- Ушёл из жизни легендарный казахстанский тренер по боксу 08:34 1453
- Число заражённых коронавирусом снижается в Казахстане 08:22 541
- "Мелочей не бывает": в Алматы едут эксперты по реабилитации 07:40 469
- Спасателей наградили за помощь при ликвидации последствий ЧС в Экибастузе 06:44 363
- Родители юных спортменов в Мангистау задержали поезд на полтора часа 05:24 2155
- Полиция прокомментировала ДТП со скорой помощью, которая уехала с места аварии 04:15 883
- Twitter увеличит лимит символов в постах с 280 до 4000 03:36 398
- За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника 02:49 10366
- Какое место занял казахстанец на конкурсе Junior Eurovision-2022 01:21 847
"Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента
В Астане с участием Президента состоялось расширенное заседание правительства. Глава государства сообщил о том, что казахстанцы смогут передать до 50 процентов от своих накоплений в ЕНПФ в частное управление и в стране внедрят институт Единого закупщика электроэнергии. Касым-Жомат Токаев также раскритиковал работу правительства и прокомментировал последние события в стране: аварии на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТЭЦ в Экибастузе.
Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами о главных итогах заседания.
Импортозависимость страны
В Казахстане инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6 процента, сообщил Президент.
"Правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сообщил в свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов.
Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает, что главная причина инфляции в стране – импортозависимость.
“Нужна была диверсификация экономики. Это то, о чём говорят все. Мы очень много импортируем продуктов питания, в этом смысле мы зависимы от всего мира и от курса. Если тенге слабеет, как в этом году, мы получаем двойной удар. Предотвратить это можно было. Но сказать проще, чем сделать. И, скорее всего, это не получилось бы. Потому, что диверсификация - это процесс десятилетий, а не одного года", - сказал аналитик.
По словам эксперта, то, что мировая инфляция будет расти, стало понятно в 2020 году. В этом году ситуация осложнилась геополитической ситуацией.
"Никто не ожидал, что в этом году помимо последствий пандемии, будет война. Это ударило дополнительно", - отметил Чеботарёв.
Во время заседания Касым-Жомарт Токаев сравнил доходность национального фонда Казахстана с показателями фондов в других государствах. Результат оказался не пользу нашей страны.
Андрей Чеботарёв подчеркнул особенность нацфонда, акцентируя внимание на том, что в нём мало акций и много облигаций.
"Инвестиционная доходность, да, у нас ниже в разрезе каждого года. Если мы говорим о фондах в других странах, то, например, норвежский пенсионный фонд, который самый крупный в мире, понёс рекордные потери в 174 миллиарда долларов - более шести процентов. У нас нацфонд управляется консервативно, в нём мало акций и много облигаций. Этот год нетипичный: рынки и акции падают. И все те фонды, которые больше вкладывали в акции, в минусе. Мы же не понесли потери. Мы очень консервативно подходим к управлению, поэтому у нас средняя доходность от трёх процентов. Средняя доходность норвежского фонда – пять процентов, но зато у них бывают эксцессы, как в этом году", - сказал он.
Также Президент сообщил о том, что казахстанцы смогут передать до 50 процентов пенсионных накоплений в частное управление.
Комментируя это решение, эксперт отметил, что это вызвано ребредингом ЕНПФ.
"То, что мы когда-то раздавали пенсионные деньги, было ошибкой. Снимать их раньше, значит лишать себя высокой пенсией. Сейчас происходит ребрединг фонда. ЕНПФ исчерпал лимит доверия, поэтому часть его портфеля можно передать в частные компании. Частное управление повысит конкурентоспособность внутреннего рынка. Как сказал Президент, эти деньги компании смогут инвестировать как внутри страны, так и в акции. Человек сможет выбрать, какую стратегию он хочет - более рисковую или доходную. Люди смогут сами выбирать частных управляющих для своих пенсионных денег. И самое главное - они смогут ощутить эти деньги, что ими кто-то управляет", - пояснил Чеботарёв.
Президент также акцентировал внимание на том, что из 284 запланированных инвестиционных проектов в стране смогли реализовать только 43 – это всего 15 процентов.
Финансовый аналитик считает, что это вызвано событиями внутри страны и внешнеполитической ситуацией.
"В этом году все терпят убытки. И нужно понимать, что Казахстан для иностранных инвесторов – это даже не страна с развивающейся экономикой. Это партнёр с высоким риском, учитывая геополитическую ситуацию. Очень многие в этом году отказывались инвестировать в нашу страну по этой причине. Как мы не старались, над нами есть риск вторичных санкций. Кроме того, не будем забывать о том, что произошло в январе. Возможный внутренний кризис – тоже одна из причин", - сообщил спикер.
Необходимость в реформах госаппарата
Политолог Замир Каражанов, комментируя заседание правительства, отметил, что Президент поднял актуальные вопросы.
"На протяжении нескольких лет мы видим, что доходы населения не растут, а расходы увеличиваются. Всё это сказывается на среднем классе. Проблему нужно срочно решать, инфляция растёт. Нужен комплексный подход, который требует решения и от минэкономики, нацбанка, всего экономического блока", - сказал политолог.
Комментируя высокий уровень инфляции, политолог также отмечает, что это связано в работой правительства и госсектора.
"У нас саботаж происходит на уровне местных исполнительных органов. Экономические результаты говорят о том, что назрела необходимость в реформе госаппарата. Этот вопрос тянется ещё со времён пандемии. Инфляция также напрямую связана с политикой Нацбанка, министерства финансов, бюджетной и экономической политикой. Нацбанк в условиях кризиса действует лёгкими методами - начинает повышать процентную ставку, манипулировать тенге. Но чтобы подавить инфляцию, нужно стимулировать производство внутри страны, конкуренцию. Сейчас промышленная политика оставляет желать лучшего", - заявил Каражанов.
После заседания новый аким столицы Женис Касымбек сообщил о том, что строительство ЛРТ будет завершено в течение двух-трёх лет в зависимости от финансирования. Политолог Замир Каражанов отметил, что в Казахстане лишь малая часть крупных международных проектов реализуется.
"В Казахстане только 15 процентов проектов реализованы. Это говорит о том, что в стране трудно реализовать глобальные проекты. Я бы на месте акима воздержался от таких заявлений. Чтобы реализовать большие проекты, нужно перестраивать работу акимата полностью. Здесь нужно занимать осторожную позицию", - считает эксперт.
-
Trend news
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 14:09 868
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 13:15 1936
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 13:09 597
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1310
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 2482
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 4990
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1629
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43408
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1088
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1801
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7832
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67307
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11272
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4267
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13684
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17859
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3763
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1457
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34322
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1873
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2698
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46246
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6958
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11342
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3192
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54063
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2382
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20651
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9256
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3561
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2399
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4953
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3928
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2810
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2683
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5520
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3163
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36863
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21152
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9482
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6530
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3631
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29373
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44957
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3646
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18879
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6358
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11125
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5621
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4723
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4624
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11636
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44161
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4608
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4085
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13882
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4941
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21495
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6452
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5598
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6698
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10884
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9101
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5008
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12733
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4563
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4634
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5542
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37274
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5437
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6778
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5252
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6372
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6504
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47698
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4919
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61548
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17253
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 21006
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5998
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 18:06 579
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 13:27 409
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1045
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 884
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 821
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1792
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1726
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2085
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2549
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2563
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2732
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2609
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2779
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3397
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3514
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3697
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3809
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3509
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3909
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3630
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3782
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3780
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3913
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4152
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3911
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4137
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4289
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4275
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4500
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4996
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5301
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5020
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5334
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5125
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5195
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5192
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5042
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5478
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5746
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5418
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23723
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5799
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5594
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5598
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10731
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6394
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15902
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14020
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14054
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14722
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13537
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17964
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14697
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16157
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17125
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16756
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14272
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14759
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33249
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15816
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18669
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14851
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16052
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16644
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18056
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16093
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18116
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17646
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18856
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18684
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35360
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19200
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20180
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19769
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20614
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20674
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30405
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20089
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27455
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38275