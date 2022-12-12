Казахстанцы смогут передавать до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление

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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, сообщил, что казахстанцы смогут передать до 50 процентов от своих накоплений в ЕНПФ в частное управление, передаёт BaigeNews.kz.

"По моему поручению выработан пакет срочных решений. В частности, будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст "длинные деньги", необходимые для кредитования бизнеса. В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надёжным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса", - сообщил Президент.

Он отметил, что тоже самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики.