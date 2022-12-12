Фото: inbusiness.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства , сообщил о том, что в Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz. По словам президента, это способствует введению сбалансированных цен для всех регионов и организаций.

"Наглядным примером монополизации рынков является производство и снабжение электроэнергией, где вертикальные монопольные группы ограничивают доступ на рынки независимым поставщикам. Мы приступили к внедрению института Единого закупщика электроэнергии. Тем самым исключим непродуктивное посредничество и отвлечение средств от самих производителей. В итоге страна должна получить сбалансированные цены для всех регионов и организаций", - сказал президент.

Он отметил, что таким образом решится застарелая проблема, когда аффилиированные с производителями энергии компании могли получать ее по заниженным ценам.