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  • В Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии
inbusiness.kz Сегодня, 12:55
583
Сегодня, 12:55
583
Фото: inbusiness.kz

В Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии

Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства , сообщил о том, что в Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz. По словам президента, это способствует введению сбалансированных цен для всех регионов и организаций.

"Наглядным примером монополизации рынков является производство и снабжение электроэнергией, где вертикальные монопольные группы ограничивают доступ на рынки независимым поставщикам. Мы приступили к внедрению института Единого закупщика электроэнергии. Тем самым исключим непродуктивное посредничество и отвлечение средств от самих производителей. В итоге страна должна получить сбалансированные цены для всех регионов и организаций", - сказал президент.

Он отметил, что таким образом решится застарелая проблема, когда аффилиированные с производителями энергии компании могли получать ее по заниженным ценам.

"Это лишь один пример необходимых системных мер, которые позволят "выровнять" конкурентное поле, исправить накопленные перекосы", - заключил глава государства.

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#Токаев #электроэнергия
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:55
583
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