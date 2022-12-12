open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 1,6% за 10 лет - значительная неэффективность: Токаев о доходности Нацфонда
pixabay.com Сегодня, 12:34
103
Сегодня, 12:34
103
Фото: pixabay.com

1,6% за 10 лет - значительная неэффективность: Токаев о доходности Нацфонда

Касым-Жомарт Токаев сравнил доходность Национального фонда Казахстана с аналогичными фондами других государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Инвестиционная доходность Фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6 процента годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6,4 процента, норвежского – 7,5 процента. Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов", - сообщил президент. 

Глава государства поручил Национальному банку совместно с Правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом. Он подчеркнул, что правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда.

"Напоминаю, что через год начнётся начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде. Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и Правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. Напоминаю: в ближайшее семь лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше. Причём проблемы с тем, чтобы "зарабатывать", очевидно, тоже имеют место быть", - отметил президент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Национальный фонд #Президент Казахстана #доходы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:34
103
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх