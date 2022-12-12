1,6% за 10 лет - значительная неэффективность: Токаев о доходности Нацфонда

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Касым-Жомарт Токаев сравнил доходность Национального фонда Казахстана с аналогичными фондами других государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Инвестиционная доходность Фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6 процента годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6,4 процента, норвежского – 7,5 процента. Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов", - сообщил президент.

Глава государства поручил Национальному банку совместно с Правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом. Он подчеркнул, что правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда.