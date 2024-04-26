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Какой будет погода на выходных в Казахстане

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baigenews.kz Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: baigenews.kz

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на выходные, передаёт BaigeNews.kz.

"27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. 28-29 апреля прогнозируются дожди с грозами. 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики - осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - говорится в сообщении.

Ожидается постепенное повышение дневных температур. Однако в ночные часы 27-28 апреля в северной половине страны столбики термометров достигнут отметки минус 1-8  градусов. 

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