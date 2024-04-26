Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на выходные, передаёт BaigeNews.kz.

"27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. 28-29 апреля прогнозируются дожди с грозами. 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики - осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - говорится в сообщении.