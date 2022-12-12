Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании, поручил правительству провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, половина функций правительства сводится лишь к одобрению решений госорганов.

"Как показал анализ, проведённый администрацией Президента, почти половина функций правительства сводится к формальному коллегиальному одобрению отраслевых решений, разработанных уполномоченными госорганами.

В тоже время у правительства иная функция – оно должно координировать и руководить. В рамках новой административной реформы необходимо модернизировать нормотворческую практику и осуществить децентрализацию функций между уровнями государственного управления.

В этой связи правительству поручается провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов", - сказал президент.