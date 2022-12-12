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  • Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев
Baigenews.kz Сегодня, 13:27
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Сегодня, 13:27
175
Фото: Baigenews.kz

Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании, поручил правительству провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, половина функций правительства сводится лишь к одобрению решений госорганов.

"Как показал анализ, проведённый администрацией Президента, почти половина функций правительства сводится к формальному коллегиальному одобрению отраслевых решений, разработанных уполномоченными госорганами.

В тоже время у правительства иная функция – оно должно координировать и руководить. В рамках новой административной реформы необходимо модернизировать нормотворческую практику и осуществить децентрализацию функций между уровнями государственного управления.

В этой связи правительству поручается провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов", - сказал президент.

Глава государства сообщил, что разработка отраслевых политик, их реализация и контроль должны быть переданы на уровень центральных госорганов. Аналогичную работу на предмет перераспределения функций между центром и регионами необходимо провести в течение 2023 года.

"Следует пересмотреть подходы к бюджетированию, обеспечив большую оперативную самостоятельность первых руководителей, как на центральном, так и на местном уровнях. Важно продолжить системную работу по дебюрократизации, особенно на уровне местных исполнительных органов. Наиболее востребованные гражданами процедуры должны быть максимально оптимизированы и пересмотрены", - подытожил Токаев.

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#Правительство РК #Токаев
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:27
175
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