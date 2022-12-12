Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов

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Женис Касымбек в кулуарах расширенного заседания правительства поделился с журналистами планами на посту акима Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"ЛРТ будет завершён в течение двух-трёх лет в зависимости от финансирования. Газификация также будет продолжаться, сейчас активно она идёт — практически по всему частному сектору. Темпы газификации снижаться не будут. По Талдыколю я вам сейчас ничего конкретно не скажу, вы же понимаете, я второй-третий день здесь работаю. Поэтому через определённое время я с журналистами встречусь. По каждому вопросу буду встречаться, советоваться с вами", — сказал Женис Касымбек.

Аким не стал выделять только одну конкретную проблему и отметил, что среди имеющихся задач много важных.

"Вопросы объектов жизнеобеспечения — сегодня глава государства начал с этого. Готовность к отопительному сезону. Следующий год какой будет. Есть вопросы завершения строительства ТЭЦ-3, газовые станции строятся, есть вопросы сетей, вчера только вы видели, по Мәңгілік ел была авария. К сожалению, коммунальные службы сами её допустили, велись ремонтные работы, и были ошибки допущены. Вопросов много. Вопросы дольщиков, 47 тысяч человек стоят в очереди на жильё в городе, половина — многодетные семьи", — сказал Женис Касымбек.

Он отметил, что его назначение на пост главы Астаны говорит о высоком доверии президента.

"Приложу все усилия, знания, опыт, чтобы доверие оправдать. Плюс есть определённые ожидания у жителей и гостей столицы. Вопросов много, правительство поддерживает, Глава государства на особом контроле держит ситуацию в городе. Поэтому я надеюсь, что многие вопросы будут решены", — сказал Женис Касымбек.

При этом проводить кадровые перестановки он не собирается.

"Нет, никого не привезу. Никого менять не буду", — ответил он журналистам.

Женис Касымбек назначен новым акимом Астаны восьмого декабря. Его предшественник Алтай Кульгинов занял кресло вице-премьер-министра.