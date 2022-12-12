Реализованы всего 15% запланированных инвестпроектов: президент раскритиковал работу чиновников

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу чиновников в сфере инвестиционной политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

По поручению президента сформирован единый пул инвестиционных проектов. Однако в 2022 году реализованы всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов — это всего 15 процентов.

"За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч не созданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. Следует отметить, что министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, "под ручку" привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов. Поэтому ещё раз подчеркну: сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) — это зона ответственности акимов. Конечно, на центральном уровне тоже нужны изменения. Отдельные предложения мне вносились. Прошу премьер-министра ещё раз обсудить данный вопрос на Совете по экономической политике и внести согласованное решение", — сказал Президент.