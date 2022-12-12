За чей счет будут ремонтировать ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане, рассказал президент

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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, сообщил о том, что энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, более 1,5 тысячи километров тепловых сетей по всей стране нуждаются в срочной замене и ремонте.

"Частные объекты нужно модернизировать за собственный счёт в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. На сегодня более полутора тысячи километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75 процентов, а в городах Аркалык, Риддер и Шемонаиха сети изношены полностью. Правительству в течение трёх лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 миллиардах тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику", - сообщил глава государства.

Он отметил, что текущий план ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76%, а план по вводу новых мощностей – на 46%. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на то, что наблюдается значительное отставание от сроков реализации фондом "Самрук-Казына" таких важнейших проектов, как ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в том же Экибастузе. По итогам третьего квартала 2022 года, неосвоение средств по ним составляет 40% и 93% соответственно.