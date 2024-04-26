4,7 млрд тенге собрали для пострадавших от стихийных бедствий в Казахстане

Общая сумма собранных пожертвований от граждан и компаний в фонд "Қазақстан халқына" достигла 4,72 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19 по 26 апреля в общественный фонд "Қазақстан халқына" от граждан и компаний поступило 2,18 миллиарда тенге. За прошедшую неделю значительный вклад на оказание помощи пострадавшим от паводков казахстанцам сделали казахстанские бизнесмены – мажоритарный акционер "Акниет групп" Кайрат Итемгенов (1,3 миллиарда тенге) и единственный акционер страховых компаний Nomad Life и "Номад Иншуранс" Алмас Мынбаев (450 миллионов тенге)", - сообщили в фонде.

Сбор средств для пострадавших от паводков продолжается, все деньги будут направлены на строительство домов, разрушенных стихией.

Ранее попечительский совет фонда утвердил решение о выделении 10 миллиардов тенге на строительство домов в сельской местности.

Фондом подписаны меморандумы о строительстве жилья с акиматами Западно-Казахстанской (114 домов) и Северо-Казахстанской областей (100 домов).

В ближайшее время будут определены сёла и территория для строительства в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях.