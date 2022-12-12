Глава государства: Продовольственная инфляция превысила 24%

Президент страны поручил улучшить социальное самочувствие казахстанцев.

"Основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. Продовольственная инфляция превысила 24%. Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет.

Почти 900 тысяч человека в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными. Основной документ в этой сфере – это Программа повышения доходов населения. Ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня", - отметил Глава государства.