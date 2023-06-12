Главный флаг приспустили в Астане по случаю траура

Фото: Astana news

Главный флаг Казахстана приспустили в Астане по случаю общенационального траура, передаёт BaigeNews.kz.

12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура из-за большого числа жертв лесного пожара в Абайской области. Президент РК подписал указ о посмертном награждении 14 погибших работников лесничества.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. За несколько дней огонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров.

9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время тушения крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Генпрокуратуре заявили, что также накажут должностных лиц за халатность.

Объявлен сбор для помощи пострадавшим от лесного пожара.