Объявлен сбор для помощи пострадавшим от лесного пожара в области Абай

Фото: МЧС РК

Объявлен сбор для помощи пострадавшим от лесного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все средства, полученные от сбора, пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай.

Реквизиты:

Общественный фонд "Ақ Ертіс"

БИН 220 840 037 964

Специальный банковский счёт ИИК

KZ80601A261001216131

АО "Народный банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

Кбе 18

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Однако всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Во время тушения крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними прервалась. Незамедлительно были начаты поисковые работы. В ведомстве распространили список этих сотрудников.

Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что также накажут должностных лиц за халатность.

12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура. Также Президент страны подписал указ о посмертном награждении погибших работников лесничества.