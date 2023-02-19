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Экибастузцам рассказали, когда в их квартирах прогреются батареи
Этой ночью аким Павлодарской области Асаин Байханов вышел в прямой эфир с Экибастузской ТЭЦ, где накануне устранили повреждение оборудования, которое вновь стало причиной того, что в квартирах горожан вновь остыли батареи, передаёт BaigeNews.kz
По словам акима, для того, чтобы в домах экибастузцев стало теплее, нужно не менее 8-9 часов.
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"По состоянию на 02:30 часов 19 февраля 2023 года на Экибастузкой ТЭЦ запущены в работу дополнительные три котлоагрегата, тем самым на данный момент в работе находятся шесть котлоагрегатов № 5, 6, 9, 11, 12, 13 (три водогрейных и три энергетических). В данное время температура сетевой воды на выходе (подаче) из ТЭЦ составляет 51 градус. Для полного прогрева сетевой воды в системе теплоснабжения всего города потребуется 8-9 часов. К утру планируется достигнуть оптимальных температурных параметров в 65-70 градусов, что позволит жителям ощутить улучшение подачи теплоснабжения непосредственно в жилых домах", — написал Асаин Байханов.
Утром в пресс-службе акима области уточнили, что по состоянию на семь часов утра температура подачи сетевой воды на станции уже составляет 62 градуса.
Ранее, в ночь на 18 февраля в 4:55 часов, на Экибастузской ТЭЦ снова начались проблемы: произошёл обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. В социальных сетях пошли слухи, что станция полностью остановилась из-за очередной аварии. Однако в акимате эту информацию опровергли, назвав фейком.
Городские власти пояснили, что несмотря на повреждение, ТЭЦ продолжает функционировать, но на сниженных температурных параметрах.
Вчера вечером на станции сообщили об устранении повреждения, пообещав улучшить ситуацию с отоплением в городе к полуночи.
Напомним, 28 ноября прошлого года из-за многочисленных повреждений на теплосетях и аварии на ТЭЦ властям города пришлось объявлять в Экибастузе режим ЧС, который продлился до 8 декабря.
Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки. Также в ведомстве рассказали, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.
Однако на ТЭЦ и тепловых сетях с тех пор ещё несколько раз фиксировали аварии, оставлявшие горожан без тепла. Бывший в то время гендиректором АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин заявил, что теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.
11 февраля в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и потребовал уволить Лесина.
Позже Скляр прокомментировал идею передачи ТЭЦ Экибастуза в собственность государства, после того, как владелец предприятия Александр Клебанов заявил, что готов отдать ТЭЦ за один тенге. Первый зампремьера ответил, что государство не позволит собственнику вернуть станцию в таком плачевном состоянии, после того как за 16 лет "выжал из неё все соки". По словам Скляра, владелец обязан будет и дальше вкладывать средства в востановление ТЭЦ.
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