На ТЭЦ Экибастуза сообщили об устранении повреждения

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Повреждение на трубопроводе сетевой воды на Экибастузской ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. Об этом сообщается на странице "Экибастузтеплоэнерго" в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают на предприятии, в ремонтных работах были задействованы 70 человек.

"После заполнения котлоагрегаты будут растоплены и введены в работу. Планируемое время выполнения работ: до 20:00. Таким образом, на станции будет обеспечена работа шести котлоагрегатов: трёх водогрейных и трёх энергетических", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ориентировочно к полуночи станция планирует выйти на параметры выдачи тепла — 60/40 градусов.

Напомним, этой ночью жители Экибастуза вновь пожаловались на остывшие батареи. Выяснилось, что в ночь на 18 февраля в 4:55 часов на станции произошёл обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочерёдно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы.

Под пристальным вниманием главы государства и правительства Экибастуз оказался после режима ЧП, который объявили в 28 ноября и сняли 8 декабря. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях. В результате Ккомпанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, оштрафовав на 1,1 миллиона тенге. Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.

Ранее школьникам Экибастуза с 7 по 13 февраля пришлось уйти на дистанционку. В городском акимате тогда объясняли: из-за того, что 6 февраля на местной ТЭЦ работало только три котлоагрегата, температурные параметры в социальных объектах не соответствовали нормам. Из дома школьники учились до 10 февраля.

11 февраля в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он проверил температуру в социальных объектах и поручил подготовить все учебные заведения к 13 февраля. Также Скляр потребовал уволить гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, который ранее заявлял, что теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

Также Роман Скляр ранее комментировал идею передачи ТЭЦ Экибастуза в собственность государства, после того, как владелец предприятия Александр Клебанов заявил, что готов отдать ТЭЦ за один тенге.