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Мошенник обманул десятки студентов вуза в Астане

Сегодня, 15:12
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polisia.kz Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12
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Фото: polisia.kz

Более 40 студентов одного из вузов Астаны обманул 21-летний парень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Молодой человек под предлогом временного пользования брал у знакомых ноутбуки. За аренду техники парень платил по 20-30 тысяч тенге в неделю.

Слух о выгодном арендаторе быстро распространился среди студентов, которые, не раздумывая, отдавали дорогостоящую технику мошеннику.

Все ноутбуки молодой человек сдавал в ломбарды, а вырученные деньги проиграл на ставках в Интернете.

Сотрудниками полиции района Алматы из ломбардов изъята большая часть похищенных ноутбуков. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Арендатор взят под стражу. Полицейскими проверяется его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы. 

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