"Как мать я потерпела фиаско" - Альмира Нурлыбекова рассказала о воспитании Куандыка Бишимбаева

Мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, выступая на прениях в суде, рассказала, как они с мужем воспитывали сына, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Как мать я потерпела фиаско. Полное поражение в родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чём были упущения в воспитании с моей стороны", - заявила Альмира Нурлыбекова на прениях.

Он рассказала, что они воспитывали Куандыка в лучших традициях казахской семьи. У них была большая дружная семья: в одном доме жило пять поколений.

"Мы с уважением относились к старшему поколению. Мои дети не видели насилия в нашей семье. Куандык вырос в доброте, любви и заботе. Он наш долгожданный сын. Мы старались ему привить доброту, уважение, ответственность, чувство порядочности, честности. Он всегда бережно относился к своей младшей сестре. У них были очень хорошие отношения. Он всегда оберегал и любил её. В их отношениях никогда не было таких слов как "слежка", "контроль". При этом они всегда могли рассчитывать на обоюдную поддержку. Он всегда старался помогать друзьям, соседям. Став самостоятельным и взрослым, помогал малоимущим семьям и нуждающимся", - сказала мать экс-министра.

Также она охарактеризовала его как хорошего сына и заботливого отца.

Напомним, Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).