Я глубоко раскаиваюсь – Бишимбаев выступает на судебных прениях

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, выступая на судебных прениях, отметил, что раскаивается в своих действиях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я хотел лишь сказать, что с первого судебного заседания говорил: я виноват в том, что произошло, что так вышло, и Салтанат не стало. Вчера меня называли человеком без сердца, который не чувствует эту боль, или что я очерняю Салтанат. Но я поставлен в такие условия, когда я должен рассказать ту правду, которую знаю. Я не ожидал, что через два дня мне предъявят самое тяжёлое обвинение, что я умышленно задумал с особой жестокостью убить человека, которого я любил – свою супругу. Я был в эмоциональном раздрае. Я не мог осознать и принять то, что произошло", - сказал Бишимбаев.

Он добавил, что переживает, что не сможет посмотреть в глаза родителям Нукеновой.

"Я глубоко раскаиваюсь. Очень раскаиваюсь. Каждый день. Я прошу Всевышнего простить меня. Осознанно, неосознанно, но всё произошло так, как произошло. На видео вы могли заметить, когда меня везут на освидетельствование, я переживаю, как я когда-нибудь смогу посмотреть в глаза родственникам Салтанат, её родителям", - сказал подсудимый.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).