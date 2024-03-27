Верховный суд Казахстана разъяснил порядок освещения процесса по делу Бишимбаева
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заведующая Отделом коммуникаций Верховного суда Казахстана Перизат Садуакас объяснила порядок информационного освещения и участия СМИ в судебном процессе по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось закрытое заседание, где проходит отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева. На нем будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и два запасных).
Как уточнила Перизат Садуакас, вчера разъясняли порядок отбора в коллегию присяжных заседателей.
"Хочу отметить, что суд Республики Казахстан в первую очередь нацелен на рассмотрение дел на основе соблюдения принципов законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и гласности. Как вам известно, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении К. Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу", – написала она в Facebook.
Таким образом, через онлайн-трансляцию любой желающий, в том числе и СМИ, может наблюдать за ходом данного судебного процесса.
"Данное решение подтверждает, что судебное разбирательство было и будет проходить открыто и прозрачно. Напомню, предварительное слушание дела прошло с соблюдением принципа гласности. С учетом большего количества участников процесса и желающих присутствовать на нем дополнительно были организованы два зала, где велась онлайн-трансляция заседания. Сегодня хочу разъяснить порядок информационного освещения и участия сми в процессе", - отметила она.
Алгоритм информационного освещения:
- Сразу после отбора присяжных на официальных аккаунтах Верховного суда РК будет опубликован пресс-релиз об итогах отбора присяжных с указанием даты и времени проведения следующего судебного заседания в открытом режиме с участием СМИ;
- После пресс-релиза будет опубликован пресс-анонс со ссылкой на онлайн-трансляцию открытых судебных заседаний по данному делу;
- Все желающие и представители СМИ могут наблюдать за ходом процесса.
Перизат Садуакас попросила учесть следующее:
- С учетом вместимости помещения в судебный зал смогут пройти только 10-15 камер с оператором, но без журналистов (в порядке согласования, по очереди);
- Для журналистов подготовлен специальный зал (6 этаж, 50 посадочных мест) с онлайн-трансляцией.
Она напомнила, что запрещается:
- в целях ограждения присяжных от возможного давления, в том числе от того, чтобы их личности не были раскрыты, фотовидеосъемка коллегии присяжных заседателей;
- передвигаться по залу, выходить из зала до конца процесса, шуметь, разговаривать (между собой, по телефону), отвлекать участников процесса.
"Вся информация о ходе данного процесса будет оперативно размещена на официальных аккаунтах ВС в социальных сетях. Подписывайтесь на Telegram-канал Верховного суда и следите за сообщениями на официальных аккаунтах ВС в социальных сетях", - добавила заведующая Отделом коммуникаций Верховного суда.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован