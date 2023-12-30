Число застрявших под новый год в аэропорту Астаны пассажиров достигло 2500

О ситуации в столичном аэропорту, где из-за погоды задерживаются авиарейсы, рассказали в Министерстве транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.



В пресс-службе ведомства отмечают, что с 15:00 до 00:00 часов 30 декабря было запланировано выполнение 29 рейсов. Однако, 21 рейс был задержан из-за погодных условий в столице, восемь рейсов были отложены.

"В данный момент в международном аэропорту Астаны свой рейс ожидают более 2500 пассажиров. В этой связи Министром транспорта РК Маратом Карабаевым создан оперативный штаб. Глава ведомства собрал в аэропорту представителей всех авиакомпаний. В настоящее время представители оперативного штаба и авиакомпаний проводят разъяснительную работу и отвечают на актуальные вопросы. Для пассажиров, которые ожидают свои рейсы, руководство Terminals Astana Airport Management раздало более 2000 порций горячей еды и напитков. Среди пассажиров помимо взрослых есть и дети. Для создания праздничного настроения Дед Мороз и Снегурочка играют с ними в игры, а также раздают новогодние подарки. Кроме того, перед пассажирами выступают столичные артисты", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ожидающие пассажиры с пониманием отнеслись к временным неудобствам, возникшим из-за непогоды. Также они выражают благодарность специалистам, оказывающим необходимую помощь.

Напомним, этим утром международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. В КГ сообщили о десятках задержанных рейсах. Ранее сообщалось о том, что своих рейсов ждут более 500 пассажиров.

Кроме того, в столице отменили некоторые пригородные автобусные маршруты. О ситуации с автобусами и поездами в непогоду рассказали в Министерстве транспорта РК.

В большинстве регионов страны 31 декабря объявлено штормовое предупреждение.