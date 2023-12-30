В большинстве регионов страны 31 декабря объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в последний день уходящего года почти по всему Казахстану сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, на востоке страны прогнозируют сильные дождь и снег, по республике туман, гололёд, порывистый ветер с метелью, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и 14 регионах страны.

31 декабря на большей части области Улытау ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью на большей части области ожидается 15-20, днем на востоке области 15-20, временами порывы 23 метров в секунду. В Жезказгане ожидаются метель и гололёд. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью на большей части области ожидается 15-20, днём на севере, западе области 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. В Караганде ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

31 декабря ночью на северо-востоке, днем на западе, севере в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный, южный днем порывы 18 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года. В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель. Циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.

На севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На большей части области ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, ночью на востоке, юге области порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Сутки 31 декабря ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду.

В период 30-31 декабря 2023 года в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

31 декабря - 2 января в районе Алакольских озер области Жетысу ветер юго-восточный порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске и Семее 31 декабря ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Павлодарской области и в Павлодаре ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью на юге области порывы 23-28 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере, в центре области гололед.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае днем ожидается гололёд.

В Астане ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.