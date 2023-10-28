Взрыв на шахте имени Костенко: найдены тела 32 погибших

В шахте имени Костенко в Карагандинской области продолжаются спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным прессөслужбы МЧС РК, по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтёров продолжаются.

"В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Ведётся контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных тел. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода. Для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии" в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08)", — говорится в сообщении МЧС РК.

Напомним, предварительной причиной аварии на шахте имени Костенко стал взрыв газометана. На момент ЧП под землёй находились 252 человека, 206 горняков успели выйти на поверхность. Ранее сообщалось о 28 погибших. Ещё 18 шахтёров были госпитализированы с места аварии.

Работа шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.