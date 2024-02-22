Безработные из села Курык Мангистауской области потребовали трудоустройства в Westoil
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Безработные жители села Курык в Мангистауской области записали видеообращение, в котором потребовали трудоустройства в нефтегазовый сектор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.
Собравшиеся потребовали от акима Каракиянского района трудоустроить их на освобождающиеся вакантные места в компании Westoil.
"Мы требуем работу в "Мангистаумунайгаз", его подрядных организациях ОТК, ОСК, ОКК или на освобождающиеся места в Westoil”, - заявили безработные.
Напомним, некоторые сотрудники ТОО "West Oil Software" не первый месяц выходят на работу и требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.
В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.
Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.
21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.
На места уже претендуют безработные жители села Жетыбай. Они потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся позиции в компании Westoil Software.
О ситуации также высказались общественники.
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