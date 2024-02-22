Безработные из села Курык Мангистауской области потребовали трудоустройства в Westoil

Напомним, некоторые сотрудники ТОО "West Oil Software" не первый месяц выходят на работу и требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

На места уже претендуют безработные жители села Жетыбай. Они потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся позиции в компании Westoil Software.

О ситуации также высказались общественники.